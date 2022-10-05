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Мужчина обиделся на назвавшую его трансвеститом жену и облил ее кипятком во сне

Asia One: в Сингапуре мужчина облил свою жену кипятком из-за оскорбления

Фото: Yong Teck Lim / AP

34-летний Филипп Онг Гуо Шонг из Сингапура облил спящую жену кипятком из-за того, что она якобы назвала его трансвеститом, и был приговорен к тюремному заключению. Об этом сообщает Asia One.

По данным прокуратуры, в мае Онг ударил жену в глаз за то, что она проспала. Известно, что в это время она принимала некие лекарства, из-за которых ее клонило в сон. Позже, когда она снова заснула, он облил ее кипятком. Мужчина объяснил свои действия тем, что жена якобы назвала его трансвеститом. Спустя несколько дней, 2 июня, он снова ударил жену после того, как они не смогли договориться, как потратить полученное от государства пособие.

Шонг был арестован. Во вторник, 27 сентября, он дистанционно присутствовал на судебном заседании, где извинился перед женой. Он сказал, что постарается контролировать свое поведение и продолжит ранее начатое лечение в Институте психического здоровья. Мужчина был приговорен к тюремному заключению на 11 месяцев и две недели. Несмотря на то, что жена его простила, сторона обвинения настояла, что он должен понести наказание.

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Алиса Удовик
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