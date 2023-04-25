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03:19, 25 апреля 2023Россия

Виктор Бут высказался об отношении к госструктурам США

Виктор Бут заявил, что у него нет ненависти к госструктурам США, есть уважение
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: страница «ЛДПР Ярославская область» во «Вконтакте»

Освобожденный из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут высказался об отношении к государственным структурам США. Его слова приводит пресс-служба отделения ЛДПР в Ярославской области на странице во «ВКонтакте».

Бут провел лекцию для студентов Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Он отметил, что не испытывает ненависти к госструктурам Соединенных Штатов.

«Ненависти нет — есть уважение. Заметьте, со времен Второй мировой войны ко всем врагам Россия относится уважительно», -= заявил освобожденный предприниматель.

Ранее Виктор Бут обвинил США в том, что на нем отрабатывали методы давления на Россию.

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Марина Совина
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