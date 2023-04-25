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11:19, 25 апреля 2023Среда обитания

Право на ипотечные каникулы получила одна категория россиян

Пострадавшие от ЧС россияне получили право на ипотечные каникулы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Право на ипотечные каникулы получила еще одна категория россиян — граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Соответствующий закон вступил в силу 25 апреля, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки были внесены в закон о потребительском кредите. Теперь заемщики могут получить кредитные каникулы в случае проживания в жилых помещениях в зоне ЧС, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС. Пострадавший может потребовать банк приостановить или уменьшить платежи по ипотеке.

Авторы законопроекта отметили, что трудная жизненная ситуация ипотечника является основанием для предоставления кредитных каникул, при этом пострадавшие от ЧС не попадали в данную категорию заемщиков. По этой причине граждане, лишившиеся жилья и имущества после наводнения в Сочи и Крыму в 2021 году, были вынуждены направлять доходы и единовременные выплаты для пострадавших от ЧС на погашение ипотеки.

Ранее в Центробанке назвали главную причину отказов в ипотечных каникулах. Заявления россиян чаще всего не одобряют из-за отсутствия информации, которая подтверждает сложную жизненную ситуацию.

Александра Качан
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