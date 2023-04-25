Названы города России с сильно подешевевшими съемными квартирами

«Дом.рф»: аренда квартир сильнее всего подешевела в Волгограде и Воронеже

По итогам первого квартала 2023 года сильнее всего аренда квартир подешевела в Волгограде — в среднем на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, до 19,8 тысячи рублей в месяц. Города России с самым заметным снижением цен на съемное жилье назвали аналитики института развития «Дом.рф» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по этому показателю занимает Воронеж — там арендные ставки за год уменьшились на 16 процентов, до 22,6 тысячи рублей в месяц. На третьей строчке оказалась Пермь — там аренда квартир подешевела на 15 процентов, до 20,6 тысячи рублей в месяц. Заметное понижение арендных ставок также отметили в Самаре — минус 10 процентов, до 22,6 тысячи рублей в месяц.

За три месяца (с января по март) средняя стоимость аренды в нестоличных городах снизилась в среднем на 2 процента, до 29 тысяч рублей в месяц. В Москве за аналогичный период стоимость аренды не изменилась и составила 64,7 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге снизилась на 6 процентов, до 33,2 тысячи рублей. В годовом выражении в нестоличных регионах арендные ставки выросли на 10 процентов, а в Москве и Петербурге снизились на 6 и 10 процентов соответственно.

Аналитики отмечают, что предложение съемных квартир снизилось и начало возвращаться к равновесию. С января по март количество актуальных объявлений снизилось до 92 тысяч — это на 4 процента меньше, чем в четвертом квартале 2022-го, и на 17 процентов меньше относительно первого квартала того же года. В «Доме.рф» пояснили, что на фоне выравнивания баланса спроса и предложения на рынке падение цен на аренду должно замедлиться.

«Количество активных объявлений снижается в основном за счет Москвы и Санкт-Петербурга. Тем не менее в этих городах предложение остается в два-три раза выше, чем в конце 2021 года, а ставки аренды — ниже прошлогодних уровней. Для сравнения: в других городах предложение арендных квартир — на уровне конца 2021 года, а ставки аренды выросли на 10 процентов в годовом выражении», — прокомментировала руководитель отдела исследований в жилищной сфере аналитического центра «Дом.рф» Мария Жолобова.

Ранее аналитики «Мира квартир» выяснили, что сильнее всего аренда однокомнатных квартир в марте подорожала в Магнитогорске — на 18,5 процента, до 15,2 тысячи рублей. Вторую строчку в списке занял Владивосток с подорожанием на 16,1 процента, до 26,3 тысячи рублей в месяц. Замкнул тройку Волгоград, где рост цен на съемное жилье составил 8,6 процента, стоимость выросла до 15,8 тысячи рублей.