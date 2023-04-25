Два оборонных концерна ФРГ решили судиться из-за танков Leopard 2

NZZ: концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann судятся за права на танки Leopard 2

Два оборонных концерна ФРГ Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) решили судиться из-за танков Leopard 2. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В марте 2023 года глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью заявил, что права на Leopard 2A4 принадлежат его концерну, с чем не согласились в KMW. По данным издания, они потребовали от Rheinmetall не посягать на их интеллектуальную собственность, однако там отказалась от этого предложения. 2 мая в Мюнхене состоится суд за права на Leopard 2.

Уточняется, что согласно документу Федерального управления техобслуживания, оборудования и информационных технологий Вооруженных сил ФРГ (BAAINBw) от 1995 года интеллектуальная собственность на отдельные детали танка принадлежат компаниям, участвующим в разработке, в том числе Rheinmetall. Однако права на весь танк принадлежат KMW.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2. Кроме того, вместе с ними в зону боевых действий также были отправлены 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder.