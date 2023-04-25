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13:48, 25 апреля 2023Россия

Бывшая соратница Навального ответила на вопрос о харассменте с его стороны

Глава «Альянса врачей» Васильева рассказала о личных отношениях с Навальным

Глава профсоюза «Альянс врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Анастасия Васильева, состоявшая в команде основателя Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), ответила на вопрос о домогательствах с его стороны в интервью телеведущему Вячеславу Манучарову.

«Всякое возможно, какие-то симпатии, конечно, были. Какой-то роман, наверное, был. Ты хочешь вылечить ему глаз, хочешь сделать ему хорошее зрение. А он это воспринимает совершенно по-другому, как будто это мое личное желание ему как мужчине помочь. Возникает ощущение, что у него есть какое-то право на меня как женщину», — сказала она в интервью под заголовком «Анастасия Васильева: домогательства Навального и обман ФБК».

На прямой вопрос телеведущего о харассменте со стороны Навального экс-соратница политика не ответила, но сказала, что он из тех людей, которым нужно «вынь и положь». Кроме того, утверждает она, блогер является властным, авторитарным и не терпящим возражений человеком, который будет добиваться своих целей любыми способами.

«У него, на мой взгляд, три главные мотивации — это прежде всего власть, еда и секс, насколько я его вижу как врач», — добавила она.

Лефортовский суд Москвы 22 марта 2022 года приговорил основателя ФБК к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам.

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Никита Абрамов
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