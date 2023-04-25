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02:12, 25 апреля 2023Россия

Полковник в запасе заявил о помощи США в наведении украинских дронов

Полковник в запасе Хатылев заявил, что США помогают украинским военным в наведении дронов

Фото: Globallookpress.com

Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев в беседе с «Московским Комсомольцем» заявил, что США помогают украинским военным в сопровождении и наведении дронов.

«Алгоритм действий такой: радиотехническая разведка США проводит мониторинг всей ситуации вдоль всей границы», — пояснил офицер.

Хатылев отметил, что американские разведчики имеют представление, какой дивизион находится на техническом обслуживании и передают эти данные украинским военным, поэтому, пользуясь ситуацией, они могут отправить беспилотник на предельно малой высоте.

Полковник в запасе уточнил, что для комплексов С-400 и зенитных комплексов ближнего действия «Панцирь» низколетящие дроны являются неудобной целью, однако такие аппараты не обязательно сбивать ракетами, против них работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После того, как БПЛА теряет навигацию и возможности наведения, он выходит из строя и врезается в землю.

Ранее украинский беспилотник был сбит из автомата в небе над Курской областью. Дрону удалось пролететь по российской территории около 500 метров. При попытке атаки беспилотника пострадавших и разрушений нет.

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Марина Совина
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