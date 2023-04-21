Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:45, 21 апреля 2023Россия

Беспилотник ВСУ сбили из автомата над Курской областью

В небе над Курской областью пограничники сбили из автомата БПЛА самолетного типа

Фото: РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит из автомата пограничниками в небе над Курской областью. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

Издание отмечает, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось пролететь от российско-украинской границы всего 500 метров. Он был сбит в районе села Гусево.

Сообщается, что при попытке атаки беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Ранее в этот же день беспилотник ВСУ проник и на территорию Брянской области. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, он упал на территорию жилого дома.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
США ускорили поставки танков Abrams Украине
Вероятность сокращения помощи Украине оценили
Сотрудник авиакомпании врезался на машине в реактивный мост в аэропорту и погиб
Юлия Пересильд уличила российских космонавтов в травле
В МИД заявили о готовности России разместить ракеты на западной границе
Названы города России с большим количеством нераспроданного жилья
Китай установил новый рекорд по импорту российской нефти
Российская пловчиха-чемпионка заявила о намерении сменить спортивное гражданство
Аккаунты 15 блогеров внесли в реестр запрещенных сайтов за рекламу казино
Великобритания отчиталась о подготовке 14 тысяч солдат ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.