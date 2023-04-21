Беспилотник ВСУ сбили из автомата над Курской областью

В небе над Курской областью пограничники сбили из автомата БПЛА самолетного типа

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит из автомата пограничниками в небе над Курской областью. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

Издание отмечает, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось пролететь от российско-украинской границы всего 500 метров. Он был сбит в районе села Гусево.

Сообщается, что при попытке атаки беспилотника пострадавших и разрушений нет.

Ранее в этот же день беспилотник ВСУ проник и на территорию Брянской области. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, он упал на территорию жилого дома.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.