В граничащем с Украиной российском регионе на территорию жилого дома упал дрон

Брянский губернатор Богомаз заявил о падении беспилотника ВСУ на территорию жилого дома

В городе Клинцы Брянской области на территорию жилого дома упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, никто не пострадал. Из-за падения украинского дрона в домовладение оказалось частично разрушено, в нем были выбиты стекла. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.