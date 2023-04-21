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08:30, 21 апреля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе на территорию жилого дома упал дрон

Брянский губернатор Богомаз заявил о падении беспилотника ВСУ на территорию жилого дома

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В городе Клинцы Брянской области на территорию жилого дома упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, никто не пострадал. Из-за падения украинского дрона в домовладение оказалось частично разрушено, в нем были выбиты стекла. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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