По граничащему с Украиной российскому региону нанесли 12 минометных ударов

Mash: ВСУ нанесли по деревне Ломаковка в Брянской области 12 минометных ударов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по деревне Ломаковка в Брянской области 12 минометных ударов. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По предварительным данным, при атаке на граничащий с Украиной российский регион есть пострадавшие. Минометные снаряды упали на дома и подстанции, жители Ломаковки остались без света и укрываются от обстрела в подвалах.