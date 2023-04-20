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07:55, 20 апреля 2023Россия

По граничащему с Украиной российскому региону нанесли 12 минометных ударов

Mash: ВСУ нанесли по деревне Ломаковка в Брянской области 12 минометных ударов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по деревне Ломаковка в Брянской области 12 минометных ударов. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По предварительным данным, при атаке на граничащий с Украиной российский регион есть пострадавшие. Минометные снаряды упали на дома и подстанции, жители Ломаковки остались без света и укрываются от обстрела в подвалах.

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Анастасия Шейкина
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