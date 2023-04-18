В приграничном российском регионе заявили об атаке беспилотника ВСУ на военкомат

Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал здание военкомата в Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание военкомата в городском округе Новозыбков Брянской области, об этом заявил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших нет, в строении оказались частично выбиты стекла. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что 18 апреля Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако был поврежден один жилой дом, а также хозяйственная постройка и легковая машина.

