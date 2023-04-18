Украина атаковала село в приграничном российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Курковичи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако был поврежден один жилой дом, а также хозяйственная постройка и легковая машина. На месте работают оперативные службы.

Брянская область регулярно подвергается ударам со стороны Украины. 6 апреля при обстреле поселка Запесочье Погарского района погиб человек. По информации Telegram-канала Mash, один из украинских снарядов попал в медпункт, где находились люди. Еще один местный житель пострадал, его в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу.

Кроме того, 5 апреля беспилотник со взрывчаткой атаковал Суземский район. По словам Богомаза, пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.