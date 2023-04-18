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18:41, 18 апреля 2023Россия

Украина атаковала село в приграничном российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Курковичи
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако был поврежден один жилой дом, а также хозяйственная постройка и легковая машина. На месте работают оперативные службы.

Брянская область регулярно подвергается ударам со стороны Украины. 6 апреля при обстреле поселка Запесочье Погарского района погиб человек. По информации Telegram-канала Mash, один из украинских снарядов попал в медпункт, где находились люди. Еще один местный житель пострадал, его в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу.

Кроме того, 5 апреля беспилотник со взрывчаткой атаковал Суземский район. По словам Богомаза, пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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Зураб Дарахвелидзе
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