Мужчину приговорили к пожизненному сроку за пьяное вождение

KDFW: 50-летнего жителя США приговорили к пожизненному сроку за пьяное вождение

В США присяжные приговорили к пожизненному сроку жителя штата Техас, которого неоднократно задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщает KDFW.

50-летний Фэран Стэнфорд из города Уэтерфорда восемь раз привлекался к ответственности за пьяное вождение и четыре раз попадал за решетку. Суровый приговор был вынесен после того, как его задержали в девятый раз. «История его проступков показывает, что он и дальше будет подвергать риску жителей региона, если не посадить его в тюрьму», — сказано в пресс-релизе окружного прокурора.

Во время последней пьяной поездки 15 августа 2022 года Стэнфорд проехал на красный свет, а затем протаранил другой автомобиль, двигаясь задним ходом. Водителю поврежденной машины он объяснил, что ему нельзя попадаться полиции, после чего бросил машину и попытался уйти с места аварии пешком. Мужчину задержали спустя 30 минут. Убегая, он перебрался через несколько заборов, поранился, а потом попытался ударить врача скорой, оказывавшего ему помощь.

Содержание алкоголя в крови Стэнфорда в тот день превышало допустимый уровень в три раза. При этом на допросе американец заявил, что у него никогда не было проблем со спиртным, а все предыдущие задержания и отсидки объяснил большим невезением.

Техасский совет по помилованиям пока не определил, когда именно Стэнфорд сможет претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО). В любом случае это произойдет не раньше чем через 15 лет.

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