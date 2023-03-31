Пьяный белорус забрел в квартиру поляка, съел кастрюлю гуляша и уснул

В Гданьске полицейские задержали съевшего гуляш в чужой квартире белоруса

В Польше полицейские задержали пьяного белоруса, который забрел в чужую квартиру. Как сообщает портал TVP Info, мужчина съел кастрюлю гуляша из говядины и уснул на диване.

В воскресенье, 26 марта, офицеры из полицейского участка в Гданьске приняли вызов в связи со взломом квартиры. Хозяева вернулись домой и обнаружили на вешалке чужую куртку, а на диване — незнакомого спящего мужчину.

Прибывшие на место офицеры задержали взломщика. Им оказался 28-летний гражданин Белоруссии. Мужчина находился в состоянии опьянения, анализ показал 1,5 промилле алкоголя у него в крови. Правонарушитель не смог объяснить, как он попал в квартиру.

При осмотре квартиры выяснилось, что преступник ничего не взял. Однако перед тем, как уснуть, он опустошил кастрюлю с гуляшом из говядины.

Мужчина провел ночь в полицейском участке. После того как он протрезвел, на него завели дело об административном правонарушении. Ему грозит до года тюремного заключения.

Ранее сообщалось о мужчине, который уснул во время ограбления ресторана. Утром спящего британца обнаружила официантка и вызвала полицию.