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15:40, 25 апреля 2023Ценности

Стали известны подробности первой пластической операции Виктории Бони

«Звездач»: Виктория Боня сделала липосакцию зоны подбородка и овала лица

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стали известны подробности первой пластической операции российской телеведущей и блогерши Виктории Бони. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Так, 43-летняя знаменитость сделала подтяжку мышц шеи в совокупности с липосакцией зоны подбородка и овала лица. Отмечается, что данный вид коррекции внешности называется платизмопластикой и может обойтись пациентам в сумму от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

«Суть платизмопластики заключается в перемещении мышцы и кожи к центру шеи, за счет этого происходит лифтинг тканей», — пояснила пластический хирург Мария Ситникова.

Ранее Виктория Боня показала лицо после первой пластической операции. На размещенных кадрах знаменитость предстала в профиль, продемонстрировав произошедшие изменения. Так, видно, что они затронули линию подбородка, на коже в районе которой оказались гематомы.

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Карина Черных
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