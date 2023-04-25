Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 25 апреля 2023Россия

Медведев высказался о предлагающих выгнать Россию из G20 странах

Медведев на марафоне «Знание»: предлагающие выгнать Россию из G20 страны обнаглели

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Предлагающие выгнать Россию из G20 страны обнаглели. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Политик напомнил, что Россия участвовала в создании этой организации, поэтому ее исключение из «Группы двадцати» невозможно.

«Мы создали "Большую двадцатку". Нам сейчас говорят наши "друзья": надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому», — заявил он.

Также Медведев отметил, что когда организация создавалась, ее участники «еще не оборзели вконец».

О том, что США хотят исключить РФ из G20, сообщалось 7 декабря 2022 года. Эта мера включена в проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. Документ предполагает усилия Вашингтона по исключению российских служащих не только из G20, но также из Совета по финансовой стабильности, Базельского комитета по банковскому надзору и Международной ассоциации страховых надзоров.

Комментируя эти планы США, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что они противоречат принципу многосторонних отношений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Медведев предпочел «тихий раздел» Украины
Минфин назвал сумму расходов на приучение граждан сберегать вдолгую
Китай назвал срок запуска нового аппарата к Луне
В Кремле высказались об эвакуации российских граждан из Судана
Россиянам назвали модные цвета одежды на лето
В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки
Украинские военные обстреляли школу в Запорожской области
На Неделе моды в Москве представят 10 молодых российских брендов
В Генпрокуратуре сообщили об отмене тысяч решений о мобилизации
Филипп Киркоров назвал причину отъезда Пугачевой из страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.