Медведев высказался о предлагающих выгнать Россию из G20 странах

Медведев на марафоне «Знание»: предлагающие выгнать Россию из G20 страны обнаглели

Предлагающие выгнать Россию из G20 страны обнаглели. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне общества «Знание». Трансляция ведется на официальной странице общества во «ВКонтакте».

Политик напомнил, что Россия участвовала в создании этой организации, поэтому ее исключение из «Группы двадцати» невозможно.

«Мы создали "Большую двадцатку". Нам сейчас говорят наши "друзья": надо выгнать оттуда Россию. Они совсем обалдели, выражаясь по-простому», — заявил он.

Также Медведев отметил, что когда организация создавалась, ее участники «еще не оборзели вконец».

О том, что США хотят исключить РФ из G20, сообщалось 7 декабря 2022 года. Эта мера включена в проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. Документ предполагает усилия Вашингтона по исключению российских служащих не только из G20, но также из Совета по финансовой стабильности, Базельского комитета по банковскому надзору и Международной ассоциации страховых надзоров.

Комментируя эти планы США, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что они противоречат принципу многосторонних отношений.