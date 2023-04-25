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16:48, 25 апреля 2023Мир

Европейские страны призвали запретить импорт зерна с Украины

Минсельхоз Венгрии вместе с 5 странами призвал ЕК запретить импорт зерна с Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Несколько европейских стран призвали Еврокомиссию (ЕК) запретить импорт сельхозпродукции с Украины, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

«Мы вместе с пятью пограничными государствами пытаемся убедить Еврокомиссию, чтобы решение проблемы восточноевропейских фермеров было найдено на уровне Евросоюза. В рамках этого мы хотим, чтобы ЕК приняла наши меры по запрету импорта, мы хотели бы сохранить их до конца года, чтобы фермеры могли собрать и складировать урожай», — сказал глава венгерского ведомства.

По его словам, Европейский союз (ЕС) должен выплатить денежную компенсацию за ранее понесенный ущерб фермерам всех стран объединения. Кроме того, он выступил с предложением ввести транзитную поддержку для расходов по перевозке продуктов из Украины по суше в третьи страны. По его мнению, это помогло бы в том, чтобы украинское зерно действительно попало туда, где оно необходимо, и не вызвало проблем на рынках пограничных стран-членов ЕС.

Помимо этого, Надь отметил, что Будапешт ждет от Евросоюза поддержку для аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины. Уточняется, что указом запрещено импортировать с Украины в Венгрию не только зерновые и масличные культуры, но также мясо, птицу, яйца, овощи, мед, хлебобулочные изделия, сахар и вино.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готова ввести запрет на импорт зерна c Украины из-за его избытка в некоторых странах ЕС. Уточняется, что ЕК потребуется согласие Киева на эти меры, чтобы избежать возможного обжалования решения во Всемирной торговой организации.

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Анастасия Заикина
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