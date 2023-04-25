Правительство Украины захотело ввести санкции против Ирана

Правительство Украины предложило СНБО рассмотреть идеи по введению санкций против Ирана

Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотреть предложения по введению санкций против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское Министерство экономики.

«Кабинет министров принял решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций против Исламской Республики Иран», — сообщили в ведомстве.

Основанием для таких действий против Тегерана, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, стала якобы военная помощь Ирана России.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран призывает провести международное расследование после сообщений о военно-биологических лабораториях США на территории Украины и других стран.