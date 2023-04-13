Иран призвал провести расследование о биолабораториях США на Украине

МИД Ирана: данные о биолабораториях США на Украине являются угрозой человечеству

Тегеран призывает провести международное расследование после сообщений о военно-биологических лабораториях США на территории Украины и других стран, написал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в Twitter.

По его словам, новости об американских военных биолабораториях США вызывают глубокую тревогу, а действия Вашингтона противоречат международным обязательствам.

«В частности соблюдению Конвенции о биологическом оружии, и представляют угрозу для человечества. Дело требует беспристрастного международного расследования», — написал он.

11 апреля Госдума России утвердила итоговый доклад комиссии, в котором сообщается, что США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились исследования и эксперименты над украинцами.

В свою очередь представитель американского посольства в Москве заявил, что США в полной мере выполняют свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии. Сообщения Госдумы о деятельности американских биолабораторий назвали «вопиюще ложными».