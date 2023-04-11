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14:06, 11 апреля 2023Россия

Госдума утвердила доклад по биолабораториям США на Украине

Госдума утвердила итоговый доклад по деятельности биолабораторий США на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Государственная Дума России утвердила итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Огромная работа проведена, доказательная база собрана. Давайте сделаем все для того, чтобы выводы и решения, принятые сегодня, были реализованы», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам зампредседателя нижней палаты парламента Ирины Яровой, США при содействии киевского режима создали на территории Украины более 50 лабораторий, в которых проводились исследования и эксперименты над гражданами Украины. В связи с этим у Пентагона появилась возможность собирать вдоль российской границы патогены, которые способны поражать определенные генотипы людей, животных и растений.

«Комиссия пришла к выводам о том, что военно-биологический проект на Украине — часть большой стратегии разрушения суверенитета Украины», — сказала Яровая.

Кроме того, в комиссии предложили межфракционную рабочую группу по вопросам биобезопасности, а также провести оценку эффективности действующих мониторингов и нормативной базы ведомств в сфере биологической безопасности.

Ранее Госдума призвала парламенты стран мира дать оценку военно-биологической активности США. Согласно опубликованному тексту постановления, парламентарии призвали иностранных коллег добиваться от Конгресса США предания гласности всей информации о реализуемых Министерством обороны США «под вывеской "медико-биологическая деятельность" проектов».

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Никита Абрамов
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