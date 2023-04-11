В посольстве США отвергли обвинения в создании биологического оружия на Украине

В посольстве США назвали завершенным разговор с Россией о биолабораториях на Украине

Соединенные Штаты в полной мере выполняют свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии (КБТО). Об этом «Ленте.ру» заявил представитель американского посольства в Москве.

Собеседник издания подчеркнул, что США не обладают биологическим оружием и не ведут его разработку где бы то ни было. Сообщения Москвы о деятельности американских биолабораторий на Украине в посольстве назвали «вопиюще ложными».

Представитель дипмиссии напомнил, что тема была затронута на прошлогодней официальной консультативной встрече стран-участниц КБТО в Женеве. По его словам, на этом США считают разговор с Россией по этому вопросу «завершенным и закрытым».

Ранее во вторник, 11 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам пригласить в парламент посла США Линн Трейси, объяснив это тем, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд так и не ответила на приглашение комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. В тот же день Госдума утвердила итоговый доклад комиссии, в котором сообщается, что США создали на территории Украины более 50 лабораторий, где проводились исследования и эксперименты над украинцами.