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20:19, 25 апреля 2023Россия

Воевавший в Чечне и вступивший в «Вагнер» многодетный депутат погиб в зоне СВО

Глава Хакасии Коновалов сообщил о гибели депутата Верховного совета Иванова в зоне СВО

Фото: «Верховный Совет Республики Хакасия»

Депутат Верховного совета Хакасии и член КПРФ Дмитрий Иванов погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в феврале 46-летний депутат вступил в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» и погиб при исполнении воинских обязанностей. У мужчины остались жена и пятеро детей. Коновалов подчеркнул, что лично знал Иванова как честного и принципиального человека. Он выразил родным и близким парламентария соболезнования.

В феврале друг и коллега Иванова по Верховному совету Петр Синьков объяснил, что политик отправился в зону СВО, так как прошел Чечню и решил, что его боевой опыт может спасти жизни молодых соотечественников. «Два года Дмитрий воевал в Чечне по контракту. А мы — те, кто когда-то воевал, — сразу воспринимаем эту боль на себя. Там пацаны необученные гибнут, а мы, воины, сидим дома», — рассказал он информагентству «Хакасия».

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Ранее сообщалось, что 18 марта в ходе боя под Угледаром от осколочного ранения погиб депутат сельского поселения «Хуртагинское» в Бурятии Даша Дарижапов. Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года и служил старшим вычислителем мотострелкового батальона в звании младший сержант.

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Зураб Дарахвелидзе
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