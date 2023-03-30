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09:49, 30 марта 2023Россия

Российский депутат погиб в ходе СВО под Угледаром

MK.RU: депутат из Бурятии Дарижапов погиб в ходе спецоперации под Угледаром

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

Депутат сельского поселения «Хуртагинское» в Бурятия Даша Дарижапов погиб от осколочного ранения под Угледаром в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает MK.RU.

По информации издания, российский депутат служил старшим вычислителем мотострелкового батальона в звании младший сержант. Дарижапов погиб в бою 18 марта.

Его мобилизовали в сентябре 2022 года. У Дарижапова остались родители, братья и сестры.

Похороны бурятского депутата пройдут 31 марта в его родном селе Хуртага. Дарижапова намерены представить к Ордену Мужества посмертно.

Даша Дарижапов после школы поступил в Бурятское республиканское училище культуры и искусства. Отслужил в армии, попав по распределению в одно из подразделений Московского военного округа. В Хуртаге он какое-то время работал врачом ветеринаром.

В середине февраля сообщалось о гибели экс-депутата думы Владивостока Дмитрия Ямщикова в зоне спецоперации. Он в 2012 году был избран депутатом думы Владивостока IV созыва по одномандатному избирательному округу №6.

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Анна Щербакова
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