Российский подросток по указанию отца избил своего обидчика битой

Во Владимирской области 10-летний подросток избил своего обидчика битой по указанию отца

Во Владимирской области 10-летний мальчик по указанию отца избил 15-летнего подростка битой. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). По версии следствия, вечером 22 апреля на спортивном стадионе поселка Балакирево мальчик во время игры в футбол нанес старшему товарищу удары битой по телу и ногам.

Очевидцы произошедшего рассказали «Ленте.ру», что 15-летний подросток обидел мальчика, после чего отец вручил ребенку биту и дал указание ответить задире. В момент расправы мужчина находился рядом и заставлял старшего извиняться.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе полиция задержала подростков, избивших пенсионера за пророссийскую позицию.