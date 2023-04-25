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14:46, 25 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе подросток изрезал заступившегося за сына мужчину

В Якутии подросток около детского сада изрезал мужчину, заступившегося за сына

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Якутии подросток изрезал мужчину, заступившегося за сына. Об этом сообщает NEWS.RU.

По данным издания, ребенок шел на занятия в школу с другом. К другу стали приставать подростки, тогда мальчик стал заступаться за товарища. Хулиганы распылили ему в лицо перцовый баллончик. Отец ребенка заметил произошедшее и поспешил защитить детей. Тогда один из нападавших изрезал жертву.

Потерпевшего нашли около детского сада.

Ранее стало известно, что в Ижевске задержали мужчину и троих несовершеннолетних, избивших до смерти двоих россиян.

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Екатерина Власова
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