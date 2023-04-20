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20:51, 20 апреля 2023Силовые структуры

Четверо молодых людей до смерти избили двоих россиян и попали под следствие

В Ижевске задержали мужчину и троих несовершеннолетних, избивших до смерти двоих россиян

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Ижевске задержали 20-летнего юношу и троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет за убийство 41-летнего и 42-летнего местных жителей. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 20 апреля подозреваемые пришли в гости к знакомому на улицу Дзержинского. Тот проживал с бабушкой. В их квартире также находились двое мужчин, которых знала пожилая россиянка. Молодые люди поссорились с гостями и стали избивать их руками и ногами. Потерпевшие скончались, тогда сообщники спрятали тела у мусорных баков.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Вскоре решится вопрос об аресте задержанных.

Ранее стало известно, что в тувинском городе Чадан пьяный подросток убил ножом прохожего за отказ купить спиртное.

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Екатерина Власова
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