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05:49, 20 апреля 2023Силовые структуры

Пьяный подросток зарезал прохожего за отказ купить спиртное

В тувинском городе Чадан пьяный подросток убил ножом прохожего за отказ купить спиртное

Пьяный подросток в Туве убил 20-летнего прохожего, отказавшегося купить ему спиртное. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в городе Чадан 15-летний подросток потребовал от незнакомого ему человека приобрести алкоголь, и, получив отказ, набросился на него с ножом. Потерпевший умер на месте в результате ранения в грудную клетку.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье «Убийство». Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

В марте в Омской области суд приговорил 15-летнюю местную жительницу и ее 18-летнего молодого человека к шести годам и шести месяцам и шести годам и семи месяцам лишения свободы за убийство трех членов семьи. Следствие и суд установили, что в деревне Юрьевка девушка подговорила своего молодого человека убить ее родителей, потому что те были против их общения, и сестру-инвалида.

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Марина Совина
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