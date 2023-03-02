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14:03, 2 марта 2023Силовые структуры

Российские подростки убили семью ради общения друг с другом и получили срок

Под Омском суд дал 6,6 года двум подросткам, убившим семью ради общения друг с другом

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Омской области суд приговорил 15-летнюю местную жительницу и ее 18-летнего молодого человека к шести годам и шести месяцам и шести годам и семи месяцам лишения свободы за убийство трех членов семьи. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова.

Фигурантов признали виновными по пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору»).

Следствие и суд установили, что в деревне Юрьевка подросток подговорила своего молодого человека убить ее родителей, потому что те были против их общения. Ночью 22 января 2022 года молодой человек проник в дом через открытую подругой дверь и нанес смертельные ранения штык-ножом для забоя скотины спящим членам ее семьи — 35-летней матери, 38-летнему отчиму и десятилетней сестре, которая страдала заболеванием опорно-двигательной системы и за которой старшая сестра не хотела в дальнейшем ухаживать.

В живых оставили только шестилетнего брата девочки. С ним она прибежала к соседям и рассказала, что в дом проник неизвестный, который убил родителей и сестру. Позже она составила ложный фоторобот преступника и дала ложные показания. Однако на повторных допросах оба сознались в содеянном. Девочка вину признала частично.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти росгвардейцы задержали 16-летнего подростка, пытавшегося поджечь военкомат.

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Илона Палей
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