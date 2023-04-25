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13:59, 25 апреля 2023Россия

На Камчатке несколько машин унесло в море во время мощного прилива

На Камчатке во время мощного прилива несколько машин унесло в Охотское море

На Камчатке во время мощного прилива несколько грузовых машин смыло в Охотское море. Кадры с места публикует «Страница новостей» во «ВКонтакте».

Судя по опубликованной в соцсетях записи, «вахтовка» пыталась вытянуть манипулятор, но в итоге вместе с ним застряла в песке, и их захлестнуло водой. Также в море унесло внедорожник.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Днем ранее, 24 апреля, в районе рудника «Кумроч» в Усть-Камчатском районе российского региона лавина сошла на склад компонентов взрывчатых материалов. Погиб 57-летний мужчина, его тело обнаружили под завалами.

Евгения Куликова
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