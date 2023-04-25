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21:41, 25 апреля 2023Россия

Кадыров встретился с Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным
Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом и основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. Соответствующую фотографию он опубликовал в своем Telegram.

Как рассказал Кадыров, с Пригожиным они обсудили «очень горячие вопросы международного характера». «С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь», — поделился он. Подробности беседы глава Чечни раскрывать отказался. «О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку», — добавил Кадыров.

Комментируя опубликованное фото, глава Чечни отметил, что у него самого и у Пригожина «такие радостные лица», потому что «небольшая часть разговора» была посвящена западным санкциям в отношении них. «Долго смеялись над этим абсурдом», — заключил он.

Марина Совина
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