Кадыров встретился с Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом и основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. Соответствующую фотографию он опубликовал в своем Telegram.

Как рассказал Кадыров, с Пригожиным они обсудили «очень горячие вопросы международного характера». «С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь», — поделился он. Подробности беседы глава Чечни раскрывать отказался. «О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку», — добавил Кадыров.

Комментируя опубликованное фото, глава Чечни отметил, что у него самого и у Пригожина «такие радостные лица», потому что «небольшая часть разговора» была посвящена западным санкциям в отношении них. «Долго смеялись над этим абсурдом», — заключил он.