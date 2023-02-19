Кадыров сообщил о планах создать ЧВК

Глава Чечни Кадыров заявил о планах создать ЧВК после завершения работы на госслужбе

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале порадовался успехам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в зоне проведения специальной военной операции.

Политик заявил, что ЧВК «сумела достичь очень внушительных результатов», подчеркнув при этом, что бойцы «Вагнера» «всегда берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы». «Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы», — отметил Кадыров.

Глава региона также сообщил, что после завершения работы на госслужбе планирует «составить конкуренцию» основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и создать свою частную военную компанию.

Ранее Кадыров рассказывал о визите Пригожина с кувалдой к командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. По его словам, основатель ЧВК вручил главе подразделения инструмент в музыкальном футляре.