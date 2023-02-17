Кадыров рассказал о пришедшем с кувалдой к командиру «Ахмата» Пригожине

Кадыров: Пригожин подарил командиру «Ахмата» Алаудинову кувалду в музыкальном футляре

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин пришел с кувалдой к командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, Пригожин подарил инструмент Алаудинову в музыкальном футляре.

«Встреча двух Героев России не прошла без своей изюминки. В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом — легендарной кувалдой», — описал посещение Пригожиным Алаудинова Кадыров.

По словам Кадырова, Алаудинов принял презент с большим удовольствием.

Ранее Пригожин прислал кувалду члену Госдумы Сергею Миронову.