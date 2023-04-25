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10:30, 25 апреля 2023Бывший СССР

Спикер парламента Киргизии прибыл в Россию

Спикер парламента Киргизии прибыл в Россию для встречи с председателями Госдумы и Совфеда

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев прибыл в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

Отмечается, что у него запланированы встречи с председателями Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Темой их переговоров станет развитие взаимодействия между двумя странами, в частности — политико-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также межпарламентского сотрудничества. Помимо Шакиева, в прибывшую в Россию киргизскую делегацию также вошли девять депутатов парламента республики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что накануне 9 Мая Россию посетит президент Киргизии Садыр Жапаров. Он также уточнил, что глава республики останется на парад Победы в Москве.

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Георгий Нестеров
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