Спикер парламента Киргизии прибыл в Россию для встречи с председателями Госдумы и Совфеда

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев прибыл в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

Отмечается, что у него запланированы встречи с председателями Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Темой их переговоров станет развитие взаимодействия между двумя странами, в частности — политико-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также межпарламентского сотрудничества. Помимо Шакиева, в прибывшую в Россию киргизскую делегацию также вошли девять депутатов парламента республики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что накануне 9 Мая Россию посетит президент Киргизии Садыр Жапаров. Он также уточнил, что глава республики останется на парад Победы в Москве.