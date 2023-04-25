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06:00, 25 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно об успехах российских военных на купянском направлении

ВС РФ уничтожили на Купянском направлении девять укрытий ВСУ и опорный пункт

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили опорный пункт противника и девять укрытий личного состава на купянском направлении, рассказал офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. Об этом пишет РИА Новости.

Военный добавил, что российские военные сорвали три попытки смены подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Авиацией группировки войск "Запад" за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сел Першотравневое, Берестовое и Ивановка», — сообщил он об успехах военных.

Также были вскрыты и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы (ДРГ). Диверсантов заметили районе населенных пунктов Тимковка и Новоселовское. Украинская армия предприняла попытки сменить подразделения около сел Двуречное и Кисловка, однако сделать это не удалось. Российские войска огнем из 2С19 «Мста-С» уничтожили грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника.

23 апреля стало известно, что за сутки на купянском направлении были ликвидированы до 95 бойцов.

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Марина Совина
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