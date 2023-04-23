Минобороны отчиталось об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении

За сутки на купянском направлении были уничтожены до 95 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель Минобороны России.

По данным ведомства, артиллерия «Западной» группировки войск поразила подразделения противника в районе населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка в Харьковской области.

Кроме того, были пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп в районе населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что силы Киева продолжают стягивать технику и личный состав на купянское направление. По приезде военные организовали пункт временной дислокации (ПВД) с местами для проживания, а также местом стоянки техники.