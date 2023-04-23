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13:42, 23 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Vadim Ghirda / AP

За сутки на купянском направлении были уничтожены до 95 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель Минобороны России.

По данным ведомства, артиллерия «Западной» группировки войск поразила подразделения противника в районе населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка в Харьковской области.

Кроме того, были пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп в районе населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что силы Киева продолжают стягивать технику и личный состав на купянское направление. По приезде военные организовали пункт временной дислокации (ПВД) с местами для проживания, а также местом стоянки техники.

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Варвара Кошечкина
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