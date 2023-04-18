Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 18 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о стягивании сил Киева на купянское направление

Офицер ЛНР в отставке Марочко: Киев продолжает стягивать силы на купянское направление

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что силы Киева продолжают стягивать технику и личный состав на купянское направление.

По его словам, колонна техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом численностью до роты прибыла в район села Табаевка Харьковской области.

По приезде военные организовали пункт временной дислокации (ПВД) с местами для проживания, а также местом стоянки техники, отметил Марочко.

Ранее полковник ЛНР Виталий Киселев сообщил, что ВСУ скрыто наращивают группировку под Купянском Харьковской области для удара по ЛНР на сватовско-кременском направлении. Он уточнил, что в районе населенного пункта Кисловка идет скрытая переброска личного состава украинской армии. По его словам, она осуществляется ночью малыми группами, аналогичным способом перебрасывается техника ВСУ по одной-две единицы.

Ранее Марочко сообщал, что Украина стягивает польские самоходные артиллерийские установки (САУ) AHS Krab в район Купянска Харьковской области. Он отметил, что на большей части техники нанесена польская «раскраска».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков назвал дату посещения Путиным штабов войск в Херсонской области и ЛНР
В российском городе отменили концерт группы «ГРОТ»
Появились подробности о погибшем при проникновении в Брянскую область мужчине
Россиянина осудили на 14 лет за нападение на сожительницу и убийство ее друга
Коуч по отношениям оценил влияние порно на сексуальную жизнь в паре
В ЛНР сообщили о стягивании сил Киева на купянское направление
Пьяный россиянин решил выкопать траншею и погиб
В России пообещали не повышать цены на отечественное ПО
Путин во время посещения штаба «Днепр» сделал подарок военным
Нутрициолог заявила о пользе голодания для здоровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.