В ЛНР сообщили о стягивании сил Киева на купянское направление

Офицер ЛНР в отставке Марочко: Киев продолжает стягивать силы на купянское направление

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что силы Киева продолжают стягивать технику и личный состав на купянское направление.

По его словам, колонна техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом численностью до роты прибыла в район села Табаевка Харьковской области.

По приезде военные организовали пункт временной дислокации (ПВД) с местами для проживания, а также местом стоянки техники, отметил Марочко.

Ранее полковник ЛНР Виталий Киселев сообщил, что ВСУ скрыто наращивают группировку под Купянском Харьковской области для удара по ЛНР на сватовско-кременском направлении. Он уточнил, что в районе населенного пункта Кисловка идет скрытая переброска личного состава украинской армии. По его словам, она осуществляется ночью малыми группами, аналогичным способом перебрасывается техника ВСУ по одной-две единицы.

Ранее Марочко сообщал, что Украина стягивает польские самоходные артиллерийские установки (САУ) AHS Krab в район Купянска Харьковской области. Он отметил, что на большей части техники нанесена польская «раскраска».