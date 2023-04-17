В ЛНР заявили о наращивании группировки ВСУ под Купянском

Полковник ЛНР Киселев: ВСУ наращивают группировку под Купянском для удара по региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрыто наращивают группировку под Купянском Харьковской области для удара по Луганской народной республике (ЛНР) на сватовско-кременском направлении. Об этом заявил полковник ЛНР Виталий Киселев, передает ТАСС.

Он уточнил, что в районе населенного пункта Кисловка идет скрытая переброска личного состава украинской армии. По его словам, она осуществляется ночью малыми группами, аналогичным способом перебрасывается техника ВСУ по одной-две единицы.

«Мое предположение, что как раз-то под удар попадает промежуток между Сватово, Нижней Дуванкой и Троицким — это направление, так как здесь мало населенных пунктов и до государственной границы Российской Федерации, как они считают, они могут быстро дойти», — считает Киселев. Он добавил, что ВСУ, вероятнее всего, планируют окружить российских военных в лесных массивах для развития наступления со стороны Купянска. Военные России готовы к отражению любой атаки, подчеркнул полковник.

28 марта подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебрасывают большое количество техники и резервов в сторону Славянска. Через Купянск проходит большое число колонн украинской армии, часть из которых идет в сторону Новоселовского, а другая — в сторону Изюма, отметил он.