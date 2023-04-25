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13:51, 25 апреля 2023Бывший СССР

Суд решил обеспечить беспрепятственную работу комиссии в Киево-Печерской лавре

Суд Киева постановил обеспечить беспрепятственную работу комиссии в Киево-Печерской лавре

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Хозяйственный суд Киева постановил обеспечить беспрепятственную работу комиссии заповедника по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает агентство УНИАН.

Решение принято к рассмотрению по основному иску о расторжении договора аренды помещений обители с Украинской православной церковью (УПЦ). «Удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, к рассмотрению основного иска заповедника», — сказал он.

Министр уверен, что теперь во время работы комиссия не будет сталкиваться с проблемами. Как утверждает Ткаченко, в Киево-Печерской лавре продолжается диалог представителей УПЦ и сотрудников комиссии. Он считает, что это ускорит ее работу и приведет к тому, что государство будет управлять заповедником «Киево-Печерская лавра».

Ранее Ткаченко рассказал, что Киево-Печерскую лавру могут превратить в лечебницу для военных и центр народного промысла. По его словам, Минкульт хочет разработать концепцию управления и развития территории монастыря. Также он пообещал обсудить этот вопрос с украинской общественностью.

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Кристина Есикова
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