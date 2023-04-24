Киево-Печерскую лавру захотели превратить в лечебницу для военных

В Минкульте Украины рассказали о планах превратить лавру в лечебницу для военных

Киево-Печерскую лавру могут превратить в лечебницу для военных и центр народного промысла. О планах Министерства культуры Украины рассказал его глава Александр Ткаченко, передает издание «Укринформ».

«Наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные некоторые вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей», — сказал Ткаченко.

Он добавил, что Минкульт хочет разработать концепцию управления и развития территории монастыря, а также пообещал обсудить этот вопрос с украинской общественностью.

Ранее Ткаченко заявил, что будущее Киево-Печерской лавры будет решаться после выселения из нее монахов каноничной Украинской православной церкви (УПЦ). По его словам, монастырь является государственной собственностью, доступ к которой должен быть у всех граждан.