Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 24 апреля 2023Бывший СССР

Киево-Печерскую лавру захотели превратить в лечебницу для военных

В Минкульте Украины рассказали о планах превратить лавру в лечебницу для военных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киево-Печерскую лавру могут превратить в лечебницу для военных и центр народного промысла. О планах Министерства культуры Украины рассказал его глава Александр Ткаченко, передает издание «Укринформ».

«Наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные некоторые вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей», — сказал Ткаченко.

Он добавил, что Минкульт хочет разработать концепцию управления и развития территории монастыря, а также пообещал обсудить этот вопрос с украинской общественностью.

Ранее Ткаченко заявил, что будущее Киево-Печерской лавры будет решаться после выселения из нее монахов каноничной Украинской православной церкви (УПЦ). По его словам, монастырь является государственной собственностью, доступ к которой должен быть у всех граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно предполагаемое направление контрнаступления ВСУ
Москвичи бросились покупать новостройки в кредит
Названа самая крупная категория трат россиян в отпуске
Стилист назвала распространенную ошибку при мытье головы
В Кремле оценили возможность участия Путина в саммите БРИКС
В приграничном российском регионе построят новые оборонительные сооружения
Кремль предрек усиление давления на Россию на фоне СВО
Крупный поставщик оборудования для металлургов и горняков ушел из России
Песков подтвердил участие сына в спецоперации
Китай подарил России образец лунного грунта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.