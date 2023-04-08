В Минкульте Украины порассуждали о будущем Киево-Печерской лавры

Глава Минкультуры Украины Ткаченко заявил, что будущее лавры решат после выселения монахов

Будущее Киево-Печерской лавры будет решаться после выселения из нее монахов каноничной Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает ТАСС.

По его словам, лавра является государственной собственностью, доступ к которой должен быть у всех граждан. «После того, как мы окончательно вернем в пользование государству все объекты на территории Нижней лавры, мы будем рассматривать разные предложения и проекты, каким образом наполнять содержанием территорию Нижней лавры», — порассуждал Ткаченко.

Ранее Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины канонической УПЦ всех зданий на территории святыни. По словам адвоката Никиты Чекман, ходатайство подано в соответствии законом «О свободе совести и религиозных организациях». Юрист посчитал несправедливым тот факт, что сегодня храмы Киево-Печерской лавры являются госсобственностью.

В начале марта национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители, заявив о расторжении договора. На это монахи ответили, что не собираются выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.

30 и 31 марта прихожане УПЦ не дали пройти комиссии заповедника к зданиям, которые они приехали проверять. Позднее там заметили полицейских с автоматами. Украинские силовики также подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры.