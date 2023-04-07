Киево-Печерская лавра настояла на возврате всех своих зданий УПЦ

Адвокат заявил, что Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении зданий УПЦ

Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) всех зданий на территории святыни. Об этом заявил адвокат УПЦ Никита Чекман в своем Telegram.

Он отметил, что ходатайство подано в соответствии с частью 2 статьи 17 («О свободе совести и религиозных организациях») закона Украины. За правовыми действиями по возвращению церковной собственности религиозным общинам следят в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Чекман напомнил, что Киево-Печерская лавра остается «выдающейся святыней УПЦ, общеизвестным памятником истории и культуры». В этом месте, начиная с ХІ-го века, сохраняется христианская традиция, там проводят службу, «несмотря ни на какие гонения».

В заключение адвокат посчитал несправедливым тот факт, что сегодня храмы Киево-Печерской лавры являются госсобственностью. Чекман пояснил, что в свое время только благодаря активистам и прихожанам появилась возможность восстановить святыню на Украине.

30 и 31 марта прихожане УПЦ не дали пройти комиссии заповедника к зданиям, которые они приехали проверять. Позднее там заметили полицейских с автоматами. Украинские силовики также подогнали автозаки к стенам Киево-Печерской лавры.

Украинский национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал представителей УПЦ оставить территорию обители до 29 марта. В администрации заповедника заявили о расторжении договора — монахов заставили освободить являющиеся госсобственностью здания. На это в УПЦ ответили, что не собираются выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с властями.