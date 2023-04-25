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22:49, 25 апреля 2023Мир

Лавров сыронизировал в ответ на вопрос журналистки о его надеждах

Лавров заявил, что ему платят не за надежды и ожидания, а за решение конкретных задач
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сыронизировал в ответ на вопрос журналистки, поинтересовавшейся у дипломата о его ожиданиях и надеждах насчет состояния мира, а также о будущем конфликтов на Украине, в Судане и Йемене. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне деньги платят не за надежды и не за ожидания», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что его работа заключается в решении конкретных задач, в том числе касающихся обеспечения безопасности России и «недопущения того, чтобы русских, которые столетиями жили по соседству, украинский режим подвергал дискриминации и истреблению».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства оценил заявления западных политиков о возможном начале переговоров Москвы и Киева только после контрнаступления украинской армии. Подобные высказывания он назвал шизофренией.

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Марина Совина
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