Лавров назвал шизофренией заявления Запада о переговорах России и Украины

Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах Москвы и Киева после наступления Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления западных политиков о возможном начале переговоров Москвы и Киева только после контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

Подобные высказывания Лавров назвал шизофренией. «Сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, [президента Владимира] Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что цель России — чтобы с территории Украины не исходили угрозы безопасности страны, которые «накапливались там долгие-долгие годы, особенно после госпереворота в феврале 2014 года».

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что контрнаступление ВСУ может начаться уже летом. Позже он объявил о проведении операции в ближайшее время. Он объяснил ее цели и подчеркнул, что Киев намерен захватить территорию Крыма и Донбасса и вернуть границы страны 1991 года.