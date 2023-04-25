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12:55, 25 апреля 2023Экономика

Минфин назвал сумму расходов на приучение граждан сберегать вдолгую

РБК: Минфин намерен тратить до 10 млрд рублей в год на поддержку долгосрочных сбережений

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

На поддержку системы долгосрочных сбережений, которая должна приучить граждан к такой форме инвестирования, Министерство финансов России намерено тратить не более 10 миллиардов рублей в год в период до 2029 года включительно. Об этом со ссылкой на сопроводительные материалы к соответствующему законопроекту сообщает РБК.

Программа формирования долгосрочных сбережений должна обеспечить государство так называемыми «длинными деньгами» (позволяют вкладывать средства в долгосрочные проекты, отдача от которых предполагается через продолжительный срок), а самим гражданам дать возможность размещать средства на более выгодных условиях.

В частности, министр финансов Антон Силуанов отмечал, что если банковский вклад в настоящее время позволяет получить 6-7 процентов годовых к сумме вложения, то новая программа сделает возможным доход в размере 10 процентов и выше.

Господдержка необходима на первом этапе инициативы. По задумке авторов реформы, участник программы за три года сможет получить до 108 тысяч рублей в качестве софинансирования (36 тысяч рублей в год). При этом чем меньше ежемесячный доход гражданина, тем больше средств он получит. На максимальную ставку смогут претендовать граждане с доходом менее 80 тысяч рублей в месяц, для них государство станет удваивать вложения до достижения предельной суммы (36 тысяч рублей в год). Если доход участника больше 150 тысяч рублей, то добавлять будут в четыре раза меньше — 25 процентов взноса.

Стать участником программы можно с 18 лет. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Минимальный срок заключения договора составляет 15 лет, после чего гражданин сможет получать периодические выплаты. Однако выплаты начнутся раньше, если мужчина достиг возраста 60 лет, а женщина — 55 лет.

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Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что главной проблемой таких программ остается низкий уровень софинансирования. Из-за этого, в частности, не смогла заработать программа софинансирования пенсий, которую пытались запустить в конце 2000-х годов.

В качестве главной целевой разрабатываемой программы власти считают так называемых «молчунов», то есть тех, кто не переводил пенсионные накопления в НПФ. Авторы законопроекта указывают, что системой могут воспользоваться до 25 миллионов таких граждан (Соцфонд страховщик для 37 миллионов человек, из них 12 миллионов выплаты получают). Однако Табах отмечает, что последние исследования говорят о привлекательности такого предложения для 7-12 миллионов человек.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина отмечает, что проблемой может стать недоверие граждан к государству. По ее словам, деньги на вере в обещания властей теряло каждое поколение, поэтому объем гарантий необходимо существенно повысить, иначе в них не поверят.

На прошлой неделе Госдума приняла законопроект об увеличении с 1,4 до 2,8 миллиона рублей порога возмещения средств граждан, которые находятся под управлением НПФ.

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Платон Щукин
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