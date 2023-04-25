Грузовой лифт магазина «Магнит» раздавил россиянину голову

Mash Iptash: в Татарстане грузовой лифт раздавил голову ремонтирующему его мужчине

В городе Зеленодольске Республики Татарстан грузовой лифт раздавил голову мужчине. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Как пишут авторы поста, россиянин ремонтировал лифт в одном из местных магазинов «Магнит». В какой-то момент кабина начала движение и придавила его. Коллеги мужчины вызвали скорую помощь и МЧС, однако спасти его не удалось.

По данным канала, на месте работает Следственный комитет, специалисты которого выясняют все обстоятельства происшествия.

Похожий случай произошел в 2022 году в магазине «Дикси» в Новой Москве, где грузовой лифт размозжил ногу одной из сотрудниц. На кадрах с моментом происшествия видно, как женщине зажимает ногу. Другие работники пытались помочь пострадавшей, но ничего не вышло. Один из них начал жать на кнопки лифта, но вместо того, чтобы освободить женщину, устройство начало движение вниз.

