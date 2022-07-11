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Грузовой лифт сломал ногу сотруднице «Дикси» в Москве и попал на видео

В Новой Москве грузовой лифт зажал и сломал на ногу сотруднице магазина «Дикси»

В Новой Москве грузовой лифт размозжил ногу сотруднице магазина «Дикси». Происшествие попало на камеры наблюдения, видео с которых публикует РЕН ТВ.

Инцидент произошел в магазине на улице Александры Монаховой в Коммунарке. На опубликованных кадрах видно, что лифт зажал женщине ногу. Другие сотрудники магазина пытались помочь пострадавшей, но ничего не вышло. Один из них начал жать на кнопки лифта, но вместо того, чтобы освободить женщину, устройство начало движение вниз.

В результате происшествия врачи диагностировали у 31-летней женщины множественные переломы. По информации издания, из-за травм пострадавшей могут ампутировать ногу.

Ранее в МФЦ в подмосковных Мытищах кабина лифта упала с первого этажа на цокольный. В результате происшествия пострадали пять человек.

Ударная волна
Константин Лысяков
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Грузовой лифт сломал ногу сотруднице «Дикси» в Москве и попал на видео
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