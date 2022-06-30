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В подмосковном МФЦ упал лифт

В Мытищах в МФЦ на улице Карла Маркса на цокольный этаж упал лифт

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Мытищах в одном из многофункциональных центров (МФЦ) на цокольный этаж упал лифт. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в центре на улице Карла Маркса. Кабина упала с первого этажа на цокольный. В результате пострадали пять человек, которых теперь осматривают медики. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Позже, в Telegram-канале «112» уточнили, что лифт упал не в здании МФЦ, а в соседнем корпусе.

В январе 2022 года инцидент с лифтом произошел в многоэтажном доме в городе Обнинске Калужской области. После возгорания кабина рухнула в подвал, из-за чего началось задымление и сработала сигнализация. Из дома были эвакуированы 120 жильцов.

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Нина Ташевская
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