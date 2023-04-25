Россиянин напал на 16-летнюю школьницу в лифте и попал на видео

Kras Mash: житель Красноярска напал на ехавшую с ним в лифте 16-летнюю школьницу

Житель Красноярска напал на 16-летнюю школьницу, ехавшую с ним в лифте. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На появившемся видеоролике видно, как мужчина в кепке придерживает дверь лифта перед девочкой. Затем он указывает на декольте школьницы и хватает ее за грудь.

Сотрудники полиции уже нашли красноярца.

10 апреля сообщалось, что в Азове Ростовской области молодой человек напал на 14-летнюю школьницу посреди улицы и жестоко избил ее. Позже выяснилось, что они состояли в отношениях.

Девочку-подростка после конфликта забрали медики скорой помощи. По предварительным данным, у нее оказалась сломана челюсть, кроме того, школьница получила сотрясение мозга.

Еще раньше в городе Березники Пермского края подростки толпой избили десятилетнюю девочку и забрали у нее 30 рублей.