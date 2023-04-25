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07:54, 25 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об активизации украинских диверсантов на купянском направлении

Подполковник Марочко сообщил об активизации диверсантов ВСУ на купянском направлении

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на купянском направлении активизировать диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

По словам военного эксперта, сложившаяся ситуация связана с улучшением погодных условий. Он уточнил, что только за последние сутки была выявлена работа порядка пяти таких формирований.

Марочко заявил, что одна из групп украинских диверсантов была выявлена в районе села Стельмаховка в ЛНР, после чего по ней открыли огонь российские военные.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили опорный пункт противника и девять укрытий личного состава на купянском направлении. Военный добавил, что российские военные сорвали три попытки смены подразделений ВСУ.

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Марина Совина
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