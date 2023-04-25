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00:19, 25 апреля 2023Наука и техника

Китай отправит вертолет на Марс

SpaceNews: Китай планирует включить вертолет в марсианскую миссию «Тяньвэнь-3»

Фото: NASA / Jet Propulsion Laboratory / Cornell University / Getty Images

Китай может включить вертолет в миссию по сбору и доставке на Землю образцов марсианского грунта. О соответствующих планах рассказали в ходе Международной конференции по наукам о глубоком космосе, передает SpaceNews.

В миссии «Тяньвэнь-3» задействуют пару ракет Long March 5, которые отправят к Марсу два космических аппарата ориентировочно в 2030 году. В рамках миссии планируют собрать и доставить на Землю 500 граммов образцов грунта.

Посадочный сегмент сможет использовать шагающего робота или вертолет, похожий на беспилотный роботизированный аппарат НАСА Ingenuity. Китайская академия наук представила прототип вертолета в 2021 году.

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Собранные образцы отправят на орбиту Марса с помощью двухступенчатого аппарата, который состыкуется с возвращаемым модулем.

В январе источники газеты South China Morning Post сообщили, что наземным командам не удается выйти на связь с китайским марсоходом Zhurong. Утверждается, что с 18 мая аппарат находится в гибернации.

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Даниил Иринин
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